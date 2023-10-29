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Иран отказался следовать предостережению США не вмешиваться в конфликт в Газе

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Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

Об этом информирует агентство Fars.

По словам президента, Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем.

«В то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезным», — сказал Раиси.

Ранее Раиси заявил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

Также в Tasnim отметили, что в операции Израиля в секторе Газа участвуют 5 тыс. военных из США.

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