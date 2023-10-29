Иран отказался следовать предостережению США не вмешиваться в конфликт в Газе
Об этом информирует агентство Fars.
По словам президента, Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем.
«В то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезным», — сказал Раиси.
Ранее Раиси заявил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.
Также в Tasnim отметили, что в операции Израиля в секторе Газа участвуют 5 тыс. военных из США.