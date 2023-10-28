Tasnim: в операции Израиля в секторе Газа участвуют 5 тысяч военных из США

В наземной операции Израиля на территории сектора Газа участвуют 5 тыс. американских военнослужащих, информирует агентство Tasnim со ссылкой на органы госбезопасности Ирана.

«Около 5 тыс. американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницы на субботу», — говорится в публикации.

Кроме того, агентство со ссылкой на источники пишет, что в операции минувшей ночью приняли участие три дивизии и несколько бригад американской армии.

Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.