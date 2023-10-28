Tasnim: в операции Израиля в секторе Газа участвуют 5 тысяч военных из США
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«Около 5 тыс. американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницы на субботу», — говорится в публикации.
Кроме того, агентство со ссылкой на источники пишет, что в операции минувшей ночью приняли участие три дивизии и несколько бригад американской армии.
Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.