Президент Ирана Раиси: пламя американо-израильских бомб скоро поглотит Израиль
При этом он назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением.
«Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо», — цитирует Раиси РИА Новости.
При этом он заявил, что Иран, как часть исламской нации, скорбит.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа.
Также президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй».