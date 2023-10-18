Президент Ирана Раиси: пламя американо-израильских бомб скоро поглотит Израиль

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

При этом он назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением.

«Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо», — цитирует Раиси РИА Новости.

При этом он заявил, что Иран, как часть исламской нации, скорбит.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в секторе Газа.

Также президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резнёй».