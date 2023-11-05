ZDF: граждане ФРГ пожаловались на медленную эвакуацию из сектора Газа

Проживающие в секторе Газа граждане Германии потребовали от Берлина помощи с эвакуацией, которая, по их словам, идёт очень медленно.

Один из немцев, 61-летний Мазен Эльдарнаф, рассказал ZDF, что ждёт разрешения на пересечение КПП «Рафах» со своей женой уже несколько дней.

«Это не жизнь, это просто смерть. Ты только чуешь смерть, ты видишь только смерть, здесь нет жизни… Никто не знает, выберемся ли мы живыми», — заявила его супруга Хитам Эльдарнаф.

По данным телеканала, с начала эскалации покинуть анклав удалось небольшому количеству граждан ФРГ — 3 ноября покинуть Газу удалось лишь 30 немцам. Всего эвакуации ожидают около 7 тыс. иностранцев.

Эльдарнаф заявил, что власти Германии не предпринимают никаких мер для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в зоне боевых действий.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов ранее заявил, что около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа.

1 ноября палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа.

В этот же день Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.

Член политбюро ХАМАС и глава отдела по внешним связям Муса Абу Марзук заявил, что организация относится к запросу России об освобождении заложников из числа российских граждан из сектора Газа «более положительно и внимательно», чем к другим.