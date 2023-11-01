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Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

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Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы впустить раненых палестинцев и иностранцев, остающихся в анклаве.
Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
  • AP

Как передаёт Al Jazeera, люди начали проходить через пропускной пункт.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник пишет, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» раненых и иностранных граждан.

До сих пор КПП использовался лишь в качестве коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, отмечает издание.

1 ноября палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа, это касается граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Автралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

Перед этим Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» в связи с опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев.

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