ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа
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Заявление ХАМАС приводит агентство ТАСС.
Как утверждается, движение опубликовало списки иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которые смогут уехать из анклава.
Также в этих списках значатся сотрудники Международного комитета Красного Креста и НПО.
По информации The Times of Israel, ранее Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.
По данным газеты, это связано с опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев.