Палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа, это касается граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Автралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

Заявление ХАМАС приводит агентство ТАСС.

Как утверждается, движение опубликовало списки иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которые смогут уехать из анклава.

Также в этих списках значатся сотрудники Международного комитета Красного Креста и НПО.

По информации The Times of Israel, ранее Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.

По данным газеты, это связано с опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев.