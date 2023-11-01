Посол Викторов: около 600 граждан России числятся для эвакуации из сектора Газа
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти… порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей, в основном стран СНГ», — приводит ТАСС слова Викторова в эфире телеканала «Звезда».
По его словам, вывоз начнётся, как только откроют переход.
Ранее Викторов заявил, что до шести российских граждан могут удерживаться боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
До этого замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в стране Александром Бен Цви заявил о важности безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.