Посол России Викторов: до шести россиян могут удерживаться в секторе Газа
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — цитирует посла РИА Новости.
Викторов добавил, что российская сторона в настоящий момент активно работает над установлением механизма передачи одной россиянки.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в стране Александром Бен Цви заявил о важности безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.