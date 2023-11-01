Посол России Викторов: до шести россиян могут удерживаться в секторе Газа

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что до шести российских граждан могут удерживаться боевиками палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — цитирует посла РИА Новости.

Викторов добавил, что российская сторона в настоящий момент активно работает над установлением механизма передачи одной россиянки.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в стране Александром Бен Цви заявил о важности безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.