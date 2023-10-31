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Богданов заявил послу Израиля о важности безопасной эвакуации россиян из Газы

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Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в стране Александром Бен Цви заявил о важности безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.
Богданов заявил послу Израиля о важности безопасной эвакуации россиян из Газы
  • AP
  • © Hatem Ali

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

По данным министерства, во время беседы обсуждалось продолжающееся вооружённое противостояние в зоне палестино-израильского конфликта.

«При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа», — отмечается в сообщении.

Также была отмечена важность обеспечения доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.

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