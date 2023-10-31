Богданов заявил послу Израиля о важности безопасной эвакуации россиян из Газы
- AP
- © Hatem Ali
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
По данным министерства, во время беседы обсуждалось продолжающееся вооружённое противостояние в зоне палестино-израильского конфликта.
«При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа», — отмечается в сообщении.
Также была отмечена важность обеспечения доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.