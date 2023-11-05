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Полиция Гамбурга назвала спор об опеке возможной причиной ЧП в аэропорту

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В полиции Гамбурга назвали возможной причиной взятия в заложники ребёнка в аэропорту спор об опеке.

«В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Ранее полиция Гамбурга уведомила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает заложников.

Сообщалось, что он бросил как минимум два «коктейля Молотова». 

Позже в полиции уточнили, что мужчина взял в заложники четырёхлетнего ребёнка.

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