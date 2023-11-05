Полиция Гамбурга назвала спор об опеке возможной причиной ЧП в аэропорту
«В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт», — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Ранее полиция Гамбурга уведомила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает заложников.
Сообщалось, что он бросил как минимум два «коктейля Молотова».
Позже в полиции уточнили, что мужчина взял в заложники четырёхлетнего ребёнка.