Полиция Гамбурга сообщила о проведении крупной операции в аэропорту

Полиция Гамбурга уведомила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает заложников.

«На взлётно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга происходит крупная полицейская операция. У нас на месте задействованы крупные силы. Сейчас мы исходим из статичной ситуации удержания заложников», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там вооружённого мужчины.

Его заметили в автомобиле перед первым терминалом. Позже он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку, где обслуживают самолёты.