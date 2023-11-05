Полиция Гамбурга сообщила о проведении крупной операции в аэропорту
«На взлётно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга происходит крупная полицейская операция. У нас на месте задействованы крупные силы. Сейчас мы исходим из статичной ситуации удержания заложников», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там вооружённого мужчины.
Его заметили в автомобиле перед первым терминалом. Позже он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку, где обслуживают самолёты.