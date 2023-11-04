Bild: аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там вооружённого мужчины

Авиасообщение в аэропорту Гамбурга (Германия) полностью остановлено в связи с тем, что там замечен вооружённый мужчина.

Об этом информирует газета Bild am Sonntag.

Как пишет газета, мужчину заметили в автомобиле перед первым терминалом.

Позже он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку, где обслуживают самолёты.

Авиасообщение в аэропорту прекращено.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

9 октября работа аэропорта Гамбурга была приостановлена в связи с поступившей угрозой о бомбе, заложенной на борту прибывшего из Тегерана самолёта.