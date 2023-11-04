Bild: аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там вооружённого мужчины
Об этом информирует газета Bild am Sonntag.
Как пишет газета, мужчину заметили в автомобиле перед первым терминалом.
Позже он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку, где обслуживают самолёты.
Авиасообщение в аэропорту прекращено.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
9 октября работа аэропорта Гамбурга была приостановлена в связи с поступившей угрозой о бомбе, заложенной на борту прибывшего из Тегерана самолёта.