Bild: вооружённый мужчина бросил два «коктейля Молотова» в аэропорту Гамбурга
«Он выбросил из машины две горящие бутылки, своего рода «коктейли Молотова», сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолёт водой», — говорится в публикации Bild.
Полиция Гамбурга уведомила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает заложников.
Ранее сообщалось, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там вооружённого мужчины.
Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку, где обслуживают самолёты.