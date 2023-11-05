Bild: вооружённый мужчина бросил два «коктейля Молотова» в аэропорту Гамбурга

Вооружённый мужчина в аэропорту Гамбурга бросил как минимум два «коктейля Молотова».

«Он выбросил из машины две горящие бутылки, своего рода «коктейли Молотова», сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолёт водой», — говорится в публикации Bild.

Полиция Гамбурга уведомила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооружённый мужчина удерживает заложников.

Ранее сообщалось, что аэропорт Гамбурга закрыт из-за замеченного там вооружённого мужчины.

Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку, где обслуживают самолёты.