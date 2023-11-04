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Сотрудница Госдепа Якуб обвинила Байдена в геноциде жителей сектора Газа

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Сотрудница американского Госдепа Сильвия Якуб заявила о причастности президента США Джо Байдена к геноциду жителей сектора Газа.

По данным портала Axios, дипломаты в США могут выразить недовольство политикой правительства через специальные внутриведомственные заявления. Якуб разослала письмо с целью собрать подписи под своим призывом в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, а также написала о своей позиции в соцсетях.

«Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы... Вы причастны к геноциду, президент», — цитирует Якуб издание.

Ранее по меньшей мере 370 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) призвали американскую администрацию добиваться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

При этом президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа.

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