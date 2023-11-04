Члены USAID призвали Байдена добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) призвали американскую администрацию добиваться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

«В письме... содержится призыв «немедленно прекратить огонь» и «прекратить боевые действия», — говорится в сообщении журнала Foreign Policy со ссылкой на копию петиции.

Чиновники USAID также хотят призыва в адрес Израиля со стороны США к соблюдению международного права. По данным издания, по меньшей мере 370 сотрудников агентства подписали петицию, однако пожелали остаться анонимными.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стёрто с лица земли».

3 ноября Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа.