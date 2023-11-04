RT в Telegram
Подпишись

Члены USAID призвали Байдена добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Короткая ссылка
Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) призвали американскую администрацию добиваться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

«В письме... содержится призыв «немедленно прекратить огонь» и «прекратить боевые действия», — говорится в сообщении журнала Foreign Policy со ссылкой на копию петиции.

Чиновники USAID также хотят призыва в адрес Израиля со стороны США к соблюдению международного права. По данным издания, по меньшей мере 370 сотрудников агентства подписали петицию, однако пожелали остаться анонимными.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с ХАМАС.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стёрто с лица земли».

3 ноября Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить