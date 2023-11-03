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Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа

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Военные США используют беспилотники над сектором Газа для поддержки усилий Израиля по освобождению заложников, заявили в Пентагоне.
Пентагон подтвердил использование армией США БПЛА над сектором Газа
  • AP
  • © Israel Defense Forces

«США проводят полёты невооружённых БПЛА над сектором Газа, оказывают помощь и консультационные услуги нашему израильскому партнёру, который работает над освобождением заложников», — цитирует РИА Новости заявление.

Уточняется, что полёты беспилотников начались после атаки движения ХАМАС 7 октября.

Ранее генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что США несут полную ответственность за войну в секторе Газа.

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