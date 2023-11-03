МИД России: потери ЕС от антироссийских санкций составляют около $1,5 трлн

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что общие потери Европейского союза от введения антироссийских санкций к настоящему моменту составляют около $1,5 трлн.

Об этом он сказал в ходе Евразийского экономического форума.

«Общие потери Европейского союза... от введённых санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн», — цитирует Грушко ТАСС.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.

Он добавил, что отказ европейских стран от поставок российских энергоносителей останется самой большой загадкой XXI века.