Оверчук: отказ Европы от энергоносителей из России останется загадкой XXI века

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что отказ европейских стран от поставок российских энергоносителей останется самой большой загадкой XXI века.

Об этом он сказал в ходе Евразийского экономического форума.

«Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества — надёжного доступа к российским энергоносителям», — цитирует его РИА Новости.

По словам Оверчука, отказ европейских стран от энергоносителей из России означает начало эпохи деиндустриализации континента.

Оверчук также заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.