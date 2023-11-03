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Вице-премьер Оверчук: санкции стали мощным толчком для развития экономики России

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Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.
Вице-премьер Оверчук: санкции стали мощным толчком для развития экономики России
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Владислав Воднев

Об этом он сказал в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.

«Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики», — цитирует его ТАСС.

Оверчук отметил, что Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе безопасность во многих сферах, включая продовольственную, энергетическую и технологическую.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что попытки изоляции России потерпели крах.

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