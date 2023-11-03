Вице-премьер Оверчук: санкции стали мощным толчком для развития экономики России

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.

Об этом он сказал в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме.

«Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики», — цитирует его ТАСС.

Оверчук отметил, что Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе безопасность во многих сферах, включая продовольственную, энергетическую и технологическую.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что попытки изоляции России потерпели крах.