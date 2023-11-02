В СБ России назвали чествование эсэсовца Гуньки частью системной работы Запада

Чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки в Канаде является частью системной работы Запада по поощрению неонацистских взглядов во всём мире, заявил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Он назвал произошедшее позорным и возмутительным поступком, который стал подтверждением потери базовых моральных ориентиров у Запада. Венедиктов напомнил, что Россия каждый год вносит в Генассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма с 2005 года.

По его словам, все годы США регулярно голосовали против проекта, а в 2014 году к ним подключилась Украина. В прошлом году к ним присоединились страны, «составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил».

«Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?» — приводит РИА Новости слова Венедиктова.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».