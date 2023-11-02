МИД Украины потребовал у Анкары объяснить визит делегации из Ялты в Турцию

Министерство иностранных дел Украины потребовало у Турции объяснения по поводу участия делегации из Ялты в заседании международной организации «Объединённые города и местные власти».

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Олега Николенко.

«МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте», — говорится в сообщении.

По данным издания, российская и турецкая стороны обсуждали возможность установления побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула.

Ранее в Bloomberg заявили, что Турция готовится провести встречу по решению конфликта на Украине.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдёт из Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.