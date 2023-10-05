Bloomberg: Турция готовится провести встречу по решению конфликта на Украине

Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации «формулы мира» Владимира Зеленского.

Об этом информирует Bloomberg.

«Турция готовится провести третью международную встречу советников по национальной безопасности», — говорится в публикации.

По данным агентства, предварительно встреча запланирована в Стамбуле.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский конфликт.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не уйдёт из Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.