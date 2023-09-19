Эрдоган заявил, что Россия не уйдёт из Крыма

Россия не уйдёт из Крыма, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ещё в 2014 году у меня были определённые дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата... И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся», — сказал он в интервью телеканалу PBS.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.