МИД Иордании объявил о начале эвакуации своих граждан из Газы через КПП «Рафах»
- AP
Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).
«Министерство иностранных дел объявило о начале процесса эвакуации иорданских граждан из сектора Газа через погранпереход «Рафах», — говорится в заявлении.
1 ноября палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа.
В этот же день Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.
Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник отметила, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» раненых и иностранных граждан.
По информации телеканала Al Arabiya, в общей сложности через этот погранпункт выведут 500 человек.