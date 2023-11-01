МИД Иордании объявил о начале эвакуации своих граждан из Газы через КПП «Рафах»

Министерство иностранных дел Иордании объявило о начале эвакуации своих граждан с территории сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Газы и Египта.

Об этом ведомство написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«Министерство иностранных дел объявило о начале процесса эвакуации иорданских граждан из сектора Газа через погранпереход «Рафах», — говорится в заявлении.

1 ноября палестинское движение ХАМАС разрешило ряду иностранцев покинуть сектор Газа.

В этот же день Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на источник отметила, что «Рафах» начал работу для «ограниченной эвакуации» раненых и иностранных граждан.

По информации телеканала Al Arabiya, в общей сложности через этот погранпункт выведут 500 человек.