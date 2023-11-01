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Bloomberg: бизнесмены Фридман и Авен признали ошибкой инвестиции в страны Запада

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Российские бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен в беседе с Bloomberg признали ошибкой инвестиции в страны Запада.

«Сегодня тот факт, что мы инвестировали деньги в Англию, выглядит как колоссальная ошибка», — приводятся слова Фридмана.

Также приводится ответ Авена на вопрос, зачем они вместе с партнёрами инвестировали «миллиарды» в западных странах, а также почему он зарегистрировал в Британии головной офис.

«По ошибке», — сказал Авен. 

Отмечается, что это заявление предприниматель сделал в мае 2022 года в лондонском аэропорту.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что компаниям не стоит «наступать на одни и те же грабли» и лучше инвестировать деньги внутри страны, а не на Западе, где средства могут конфисковать.

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