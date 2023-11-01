Экс-морпех Хо: Украина может столкнуться с коллапсом без финансирования Запада
- AP
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам Хо, США выплачивают зарплату госслужащим на Украине.
«Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, всё остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — сказал он.
Экс-морпех добавил, что Украине грозит крах без денег со стороны стран Запада.
Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что западные страны впустую оказывают Украине финансовую и военную помощь.