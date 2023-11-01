Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо высказал мнение, что Украина может столкнуться с коллапсом на разных уровнях без финансирования со стороны западных стран.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Хо, США выплачивают зарплату госслужащим на Украине.

«Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, всё остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — сказал он.

Экс-морпех добавил, что Украине грозит крах без денег со стороны стран Запада.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что западные страны впустую оказывают Украине финансовую и военную помощь.