Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит деньги на спонсирование Украины
- AFP
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
Дотком напомнил, что с января прошлого года Киев получил от Соединённых Штатов, Европейского союза и других стран $250 млрд.
Он добавил, что ожидается передача ещё около $120 млрд Украине.
Дотком подчеркнул, что Россия может в любой момент сокрушить украинскую армию.
«Однако они (США и ЕС. — RT) превратили страну в чёрную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище», — говорится в сообщении.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с 2022 года выделил Украине почти €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия.