Западные страны впустую оказывают Украине финансовую и военную помощь, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Дотком напомнил, что с января прошлого года Киев получил от Соединённых Штатов, Европейского союза и других стран $250 млрд.

Он добавил, что ожидается передача ещё около $120 млрд Украине.

Дотком подчеркнул, что Россия может в любой момент сокрушить украинскую армию.

«Однако они (США и ЕС. — RT) превратили страну в чёрную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище», — говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с 2022 года выделил Украине почти €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — поставки оружия.