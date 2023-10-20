Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС с 2022 года выделил Украине около €90 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен заявила, что Европейский союз с начала российской специальной военной операции выделил Украине около €90 млрд.

Об этом еврочиновница сказала в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Мы уже передали Украине почти €90 млрд помощи, из которых €27 млрд — это поставки оружия», — констатировала она.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз продолжает координировать предоставляемую им помощь с Соединёнными Штатами и странами G7 с целью удовлетворения всех потребностей Украины.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза выпрашивать у США продолжения финансирования Украины.