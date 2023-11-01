Командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон посоветовал западным политикам и экспертам, критикующим действия ВСУ, приехать на фронт и показать себя в деле, сообщил обозреватель Telegraph Колин Фриман.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — сказал военный.

При этом Фриман назвал провал украинской армии «драмой, которая теперь, похоже, становится реальностью».

Ранее журналист CNN Нил Хауэр заявил, что ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления.

Также в Kyiv Independent отмеили, что ВСУ не способны бороться с российской авиацией.