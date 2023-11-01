Журналист CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления

В ВСУ считают, что контрнаступление провалилось из-за нехватки боеприпасов, заявил посетивший зону боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам журналиста, Киев получил огромное количество артиллерийских снарядов, однако их не хватило для выполнения задач контрнаступления.

При этом Хауэр добавил, что восполнить их запасы ВСУ не смогут как минимум год.

«Спросите любого украинского военнослужащего..., и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — сказал корреспондент.

Ранее сообщалось, что Киев лишился пятой части Leopard 2 из-за ударов российских войск.

Также в Forbes заявили, что из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин.