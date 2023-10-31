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Forbes: Киев лишился пятой части Leopard 2 из-за ударов российских войск

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Российские военнослужащие вывели из строя пятую часть переданных ВСУ танков Leopard 2 немецкого производства, говорится в публикации Forbes.
Forbes: Киев лишился пятой части Leopard 2 из-за ударов российских войск
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Автор материала подчеркнул, что ВС России используют для уничтожения западных боевых машин противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который легко пробивает технику.

«Даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищённых в мире, не может просто отмахнуться от «Корнета», — отметило издание.

В статье приводится в пример 21-я бригада ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и осталась лишь с одной танковой ротой вместо трёх.

Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные потеряли на Запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard.

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