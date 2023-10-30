ВСУ потеряли за сутки на Запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard

В Минобороны России заявили, что украинские военные потеряли за сутки на Запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск... Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа», — отметили в военном ведомстве.

Вместе с этим в министерстве добавили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, а также гаубица «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области.