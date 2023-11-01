RT в Telegram
Подпишись

Kyiv Independent: ВСУ не способны бороться с российской авиацией

Короткая ссылка
ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации.

С таким заявлением выступили обозреватели украинского издания Kyiv Independent.

«Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами», — говорится в публикации.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит на Украине, если США перестанут помогать ВСУ.

Также в CNN отметили, что ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления.

Кроме того, стало известно, что Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить