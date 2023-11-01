Kyiv Independent: ВСУ не способны бороться с российской авиацией

ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации.

С таким заявлением выступили обозреватели украинского издания Kyiv Independent.

«Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами», — говорится в публикации.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия победит на Украине, если США перестанут помогать ВСУ.

Также в CNN отметили, что ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления.

Кроме того, стало известно, что Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.