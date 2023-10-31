Пентагон: Россия победит на Украине, если США перестанут помогать ВСУ
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Он выразил мнение, что российское руководство чувствует усталость Запада от украинского конфликта и то, что Москва «вскоре одержит верх».
«Так и произойдёт. Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин победит», — приводит ТАСС слова Остина на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что то, что конгресс США обсуждает отдельный проект о выделении Израилю экстренной дополнительной помощи в отрыве от остальных запросов, — это плохие новости для Украины.