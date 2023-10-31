Пентагон: Россия победит на Украине, если США перестанут помогать ВСУ

Если США прекратят поддерживать украинскую армию, то Россия одержит победу на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он выразил мнение, что российское руководство чувствует усталость Запада от украинского конфликта и то, что Москва «вскоре одержит верх».

«Так и произойдёт. Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин победит», — приводит ТАСС слова Остина на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что то, что конгресс США обсуждает отдельный проект о выделении Израилю экстренной дополнительной помощи в отрыве от остальных запросов, — это плохие новости для Украины.