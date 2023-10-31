В Раде назвали плохим подходом разделение помощи США для Израиля и Украины
- РИА Новости
«Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас $61 млрд будет трудно найти без (них)», — написал украинский парламентарий в Telegram.
В палату представителей США ранее внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.
Запрашиваемая помощь Израилю составляет $14,3 млрд.
О том, что запрос администрации о $105 млрд помощи Израилю и Украине должен быть разделён, ранее заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.