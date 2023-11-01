dikGAZETE: Россия не раз предупреждала Запад о риске начала конфликта в Евразии
«Москва постоянно предупреждает, что в евразийском регионе могут начаться конфликты», — сказал журналист.
При этом он отметил, что предостережение российской стороны отказываются воспринимать всерьёз.
Кроме того, по словам Алтыпармак, Россию пытаются выставить «монстром» из-за проведения спецоперации на Украине.
Ранее Египет пригрозил Западу отправить беженцев из сектора Газа в страны ЕС.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что митинги в поддержку ХАМАС в ЕС стали следствием миграционной политики.