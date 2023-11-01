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dikGAZETE: Россия не раз предупреждала Запад о риске начала конфликта в Евразии

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Обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак заявил, что Россия неоднократно предупреждала Запад о возможном начале конфликта в евразийском регионе, вызванным наплывом мигрантом из-за кризиса на Ближнем Востоке.

«Москва постоянно предупреждает, что в евразийском регионе могут начаться конфликты», — сказал журналист.

При этом он отметил, что предостережение российской стороны отказываются воспринимать всерьёз.

Кроме того, по словам Алтыпармак, Россию пытаются выставить «монстром» из-за проведения спецоперации на Украине. 

Ранее Египет пригрозил Западу отправить беженцев из сектора Газа в страны ЕС.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что митинги в поддержку ХАМАС в ЕС стали следствием миграционной политики.

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