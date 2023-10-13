Орбан: митинги в поддержку ХАМАС в ЕС стали следствием миграционной политики
- AFP
В эфире радио Kossuth он отметил, что во многих странах не могут запретить демонстрации в поддержку ХАМАС, а это значит, что в ЕС есть большое количество людей, которые одобряют такие акции.
«Во время миграционного кризиса в страны Западной Европы впускали в большом количестве без проверки толпы людей, а теперь среди них есть сторонники ХАМАС, и это означает непосредственную серьёзную угрозу для всех западноевропейских стран», — добавил Орбан.
Как передаёт РИА Новости, премьер напомнил, что в 2015 году венгерские власти построили заграждение и ввели юридические ограничения, таким образом смогли удержать террористическую угрозу вне страны.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов.