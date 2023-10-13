Орбан: митинги в поддержку ХАМАС в ЕС стали следствием миграционной политики

Митинги в поддержку ХАМАС, которые проходят в странах Западной Европы, стали следствием неудачной миграционной политики властей Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В эфире радио Kossuth он отметил, что во многих странах не могут запретить демонстрации в поддержку ХАМАС, а это значит, что в ЕС есть большое количество людей, которые одобряют такие акции.

«Во время миграционного кризиса в страны Западной Европы впускали в большом количестве без проверки толпы людей, а теперь среди них есть сторонники ХАМАС, и это означает непосредственную серьёзную угрозу для всех западноевропейских стран», — добавил Орбан.

Как передаёт РИА Новости, премьер напомнил, что в 2015 году венгерские власти построили заграждение и ввели юридические ограничения, таким образом смогли удержать террористическую угрозу вне страны.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов.