Киссинджер назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов
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Так он прокомментировал митинг сторонников ХАМАС в Берлине в интервью Politico.
«Было серьёзной ошибкой принимать так много иностранцев совершенно разных культур, религий и взглядов», — добавил Киссинджер.
По его словам, в странах, где находится большое число мигрантов, часто возникают группы, которые оказывают влияние на политику и общественное мнение.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что страна может ужесточить контроль на границах по причине резкого роста количества мигрантов.