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Киссинджер назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что Германия приняла в страну слишком много мигрантов, у которых «разные культуры, религии и взгляды».
Киссинджер назвал ошибкой Германии решение принять большое количество мигрантов
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Так он прокомментировал митинг сторонников ХАМАС в Берлине в интервью Politico.

«Было серьёзной ошибкой принимать так много иностранцев совершенно разных культур, религий и взглядов», — добавил Киссинджер.

По его словам, в странах, где находится большое число мигрантов, часто возникают группы, которые оказывают влияние на политику и общественное мнение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что страна может ужесточить контроль на границах по причине резкого роста количества мигрантов.

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