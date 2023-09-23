Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ из-за роста числа мигрантов

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что страна может ужесточить контроль на границах, особенно с Польшей, по причине резкого роста количества мигрантов.

Такое заявление он сделал во время проведения мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

«Германия привержена праву на убежище. Однако любой, кто приезжает в страну и не может рассчитывать на защиту или совершил преступление, также должен быть репатриирован», — цитирует ТАСС Шольца.

Также канцлер призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.

Ранее вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что у ряда муниципалитетов в ФРГ уже нет возможности принимать мигрантов.