Вице-канцлер: у ряда муниципалитетов ФРГ уже нет возможности принимать мигрантов

Вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что у ряда муниципалитетов в ФРГ уже нет возможности принимать мигрантов.

Об этом он сказал в интервью газете RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По словам политика, многие представители власти федеральных земель напомнили ему об отсутствии возможности обеспечивать жильём новых мигрантов.

«Мне сказали: если так много людей будет продолжать прибывать так быстро, у нас не останется никакого жилья, кроме спортзалов», — сказал Хабек.

Он призвал все демократические партии объединиться с целью решения этой проблемы.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала свои ресурсы по приёму мигрантов в страну и больше не будет этого делать.