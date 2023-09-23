Вице-канцлер: у ряда муниципалитетов ФРГ уже нет возможности принимать мигрантов
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью газете RedaktionsNetzwerk Deutschland.
По словам политика, многие представители власти федеральных земель напомнили ему об отсутствии возможности обеспечивать жильём новых мигрантов.
«Мне сказали: если так много людей будет продолжать прибывать так быстро, у нас не останется никакого жилья, кроме спортзалов», — сказал Хабек.
Он призвал все демократические партии объединиться с целью решения этой проблемы.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала свои ресурсы по приёму мигрантов в страну и больше не будет этого делать.