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Президент ФРГ: Германия больше не может принимать мигрантов

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Германия исчерпала свои ресурсы по приёму мигрантов в страну и больше не будет этого делать, в том числе и из-за украинских беженцев.
Президент ФРГ: Германия больше не может принимать мигрантов
  • AP
  • © Michael Probst

Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Corriere della Sera.

«Мы переживаем чрезвычайную ситуацию из-за значительного притока мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, других восточных государств. Плюс к этому у нас к настоящему моменту более 1 млн беженцев с Украины», — объяснил он.

Глава государства добавил, что на сегодняшний день ФРГ, как и Италия, находится на грани своих возможностей по приёму мигрантов. По его словам, необходимо равномерно распределять прибывающих в Европу.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

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