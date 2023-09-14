На острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

Об этом пишет Le Figaro.

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.

«Не переживает ли Европа самую большую миграционную волну в своей современной истории?» — пишет газета.

Ранее стало известно, что в Греции пожарные спасли 25 мигрантов, оказавшихся в огненной ловушке в лесу между двумя деревнями в регионе Эврос на северо-востоке страны.