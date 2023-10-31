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AP: Израиль работал над планом переселения жителей Газы на Синайский полуостров

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Разведка Израиля разработала план переселения более 2 млн жителей сектора Газа на египетский Синайский полуостров, сообщает Associated Press со ссылкой на «концептуальный документ» разведслужб.
AP: Израиль работал над планом переселения жителей Газы на Синайский полуостров
  • AP
  • © Omar Aziz

Как отмечает агентство, подобные рассуждения уже усилили напряжённость в отношениях Израиля и Египта.

Сам документ датирован 13-м октября, впервые его опубликовал израильский новостной портал Sicha Mekomit.

Агентство пишет, что план подразумевает переселение гражданского населения Газы в «палаточные городки на севере Синая», чтобы затем построить «постоянные города» и некий «гуманитарный коридор».

При этом 23 октября представитель израильского МИД Хасан Каабия заявил, что Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II назвали неприемлемым насильственное перемещение палестинцев из сектора Газа.

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