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В Египте и Иордании заявили о неприятии насильственного перемещения палестинцев

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II назвали неприемлемым насильственное перемещение палестинцев из сектора Газа.

«Они выразили решительное неприятие политики коллективного наказания, такой как блокада, голод или насильственное переселение палестинцев со своих земель в Египет или Иорданию», — приводит ТАСС заявление канцелярии египетского президента.

Ранее в ООН сообщили, что число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн.

Также в ЮНИСЕФ отметили, что более 300 тыс. детей покинули дома из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

В свою очередь, Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться в гуманитарный район в Аль-Маваси на юге сектора, где по необходимости будет «оказываться помощь».

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