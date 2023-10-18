ООН: число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн
Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
«Число внутренне перемещённых лиц с начала боевых действий достигло 1 млн», — передаёт ТАСС.
Отмечается, что в их числе более 352 тыс., кто нашёл приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в центральной и южной частях сектора Газа.
«Около 55 тыс. проживают в 51 другом приюте», — добавили в УКГВ.
Ранее сообщалось, что около 600 тыс. жителей Газы покинули свои дома в связи с эскалацией.
В ЮНИСЕФ отметили, что более 300 тыс. детей покинули дома из-за конфликта Израиля и ХАМАС.