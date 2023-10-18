ООН: число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн

Число внутренне перемещённых лиц в секторе Газа с момента очередного обострения палестино-израильского конфликта достигло 1 млн.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Число внутренне перемещённых лиц с начала боевых действий достигло 1 млн», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что в их числе более 352 тыс., кто нашёл приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в центральной и южной частях сектора Газа.

«Около 55 тыс. проживают в 51 другом приюте», — добавили в УКГВ.

Ранее сообщалось, что около 600 тыс. жителей Газы покинули свои дома в связи с эскалацией.

В ЮНИСЕФ отметили, что более 300 тыс. детей покинули дома из-за конфликта Израиля и ХАМАС.