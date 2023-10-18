ЮНИСЕФ: более 300 тысяч детей покинули дома из-за конфликта Израиля и ХАМАС
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказала исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
«Более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома», — сказала Рассел.
При этом она подчеркнула, что всего за 11 дней трагически погибли сотни детей и тысячи получили ранения.
Ранее представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра заявил, что возможности для лечения раненых истекут через пару часов.
Также отмечалось, что жертвами эскалации конфликта Израиля и Газы стали не менее 17 журналистов.