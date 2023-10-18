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ЮНИСЕФ: более 300 тысяч детей покинули дома из-за конфликта Израиля и ХАМАС

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С начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС более 300 тысяч детей покинули дома.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказала исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

«Более 300 тыс. детей были вынуждены покинуть свои дома», — сказала Рассел.

При этом она подчеркнула, что всего за 11 дней трагически погибли сотни детей и тысячи получили ранения.

Ранее представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра заявил, что возможности для лечения раненых истекут через пару часов.

Также отмечалось, что жертвами эскалации конфликта Израиля и Газы стали не менее 17 журналистов.

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