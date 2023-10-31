Риттер: западным СМИ дали задание подготовить общественность к поражению Украины
По его словам, СМИ стремятся выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада.
«Они намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой», — сказал экс-разведчик.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что ситуация вокруг украинского конфликта зашла в тупик.
Также американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США на Украине ждёт вьетнамский сценарий.