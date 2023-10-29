Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, что США на Украине ждёт вьетнамский сценарий.

При этом он отметил, что когда дела у Вашингтона идут «не так, как он хочет», то США «просто улетают и уплывают».

«И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине,... в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём», — сказал Макгрегор.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не может спасти Киев от поражения.

Также экс-чиновница Белого дома Фиона Хилл отметила, что конфликт на Украине складывается в пользу России.