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Полковник Макгрегор заявил, что США на Украине ждёт вьетнамский сценарий

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Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche, что США на Украине ждёт вьетнамский сценарий.

При этом он отметил, что когда дела у Вашингтона идут «не так, как он хочет», то США «просто улетают и уплывают».

«И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине,...  в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём», — сказал Макгрегор.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не может спасти Киев от поражения.

Также экс-чиновница Белого дома Фиона Хилл отметила, что конфликт на Украине складывается в пользу России.

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