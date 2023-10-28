Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон не может спасти Киев от поражения
- AP
«Украина проигрывает... Можем ли мы продолжать политику, которая приведёт к гибели ещё сотни тысяч украинских солдат — да... Отправлять ВСУ самолёты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риттера, Вашингтон не способен помочь даже одной стране, не говоря о том, чтобы поддерживать и Украину, и Израиль.
При этом он отметил, что российская армия успешно адаптировалась на фронте и выявила слабые места ВСУ.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.
Французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.