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Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон не может спасти Киев от поражения

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США не способны спасти Украину от поражения, заявил экс-разведчик американских вооружённых сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон не может спасти Киев от поражения
  • AP

«Украина проигрывает... Можем ли мы продолжать политику, которая приведёт к гибели ещё сотни тысяч украинских солдат — да... Отправлять ВСУ самолёты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, Вашингтон не способен помочь даже одной стране, не говоря о том, чтобы поддерживать и Украину, и Израиль.

При этом он отметил, что российская армия успешно адаптировалась на фронте и выявила слабые места ВСУ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.

Французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

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