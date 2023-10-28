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Экс-чиновница Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу России

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Экс-директор по России в Совете нацбезопасности Соединённых Штатов Фиона Хилл в интервью Foreign Policy выразила мнение, что российский лидер Владимир Путин чувствует продвижение конфликта на Украине в пользу России.
Экс-чиновница Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу России
  • РИА Новости

Как она отметила, противостояние во многих государствах, по мнению российского президента, станет ключом к подрыву поддержки Украины и к тому, что всё более негативное восприятие конфликта на Западе подтолкнёт к началу переговоров на условиях Москвы.

По словам Хилл, в бюджете США украинский и ближневосточный конфликты объединены и в такой ситуации Украина не понимает, как действовать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться выращенного из Украины монстра.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал верную ставку на усталость ЕС и США от растущих расходов на Киев.

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